Михаил Ведерников о подготовке к 20-летию подвига 6-й роты: На нас возложена ответственная и почетная миссия

14:48, 25 февраля 2019, ПАИ

«На нас возложена ответственная и почетная миссия», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, говоря о подготовке к 20-летию подвига 6-й роты 76-й дивизии ВДВ. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания оргкомитета по данному вопросу, которое проходит сегодня, 25 февраля.

По словам главы региона, запланирован большой ряд мероприятий к этой дате. Кроме того, семьям погибших бойцов будет оказана традиционная адресная помощь. «По итогам нашего оргкомитета будем выходить на федеральный», - отметил он.

Михаил Ведерников добавил, что к подготовке «уже подключились общественники». Он напомнил, что члены #Команды2018 21 февраля провели донорскую акцию «За Отечество!», приуроченную ко Дню памяти подвига 6-й роты. В ее рамках #Команда2018 планирует оказать поддержку семьям, «чьи отцы и мужья пролили кровь и потеряли жизни, отстаивая независимость и свободу России». «Собранные средства будут переданы родственникам погибших военнослужащих.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.