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Общество

Единовременную выплату семьи погибших воинов 6-й роты получат в феврале

До конца февраля 2020 года семьям военнослужащих, погибших во время боевых действий, начнут выплачивать единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Такое поручение 10 декабря дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила, что денежные выплаты в регионе получают 123 семьи военнослужащих, погибших при военных действиях. Из них - 16 семей десантников 6-й роты. С 2020 года предусмотрена единовременная выплата, эта сумма предусмотрена в бюджете области. Ольга Евстигнеева подчеркнула, что все обращения, которые поступают в комитет, отрабатываются: «Подходим со всей ответственностью».

Регион готовится к проведению 20-летия подвига псковских десантников. В перечень вошли не столько культурные мероприятия, сколько адресная помощь родственникам погибших, установка бюстов героев, ремонт и благоустройство территорий в тех населенных пунктах, где они проживали. 

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