Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове

13:25, 10 декабря 2019, ПАИ

Мурал, посвященный подвигу 6-й роты, появится на фасаде жилого дома № 23 на улице Генерала Маргелова в Пскове. Об этом сообщила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на заседании оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, было рассмотрено большое количество макетов муралов. «Работы у нас зависят от погоды, все необходимые документы от собственников получены», — пояснила Наталья Плявинская.

Мурал нарисуют за счет средств благотворительного Фонда имени святой равноапостольной княгини Ольги. Наталья Плявинская добавила, что итоговый макет мурала рекомендован к использованию на выставках и мероприятиях в России.

Первые муралы появились в Пскове летом 2019 года на фасадах домов на улице Пушкина и на Октябрьском проспекте.