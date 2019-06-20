В Пскове приступили к нанесению первого большого граффити на стене дома на Октябрьском проспекте

14:49, 20 июня 2019, ПАИ

В Пскове приступили к нанесению первого масштабного граффити на стене дома №26 на Октябрьском проспекте, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Художник рисует главных героев романа «Два капитана», автором которого является уроженец Пскова Вениамин Каверин. Предполагается, что мурал будет готов к предстоящим международным Ганзейским дням, которые пройдут в городе с 27 по 30 июня. Первоначальный эскиз несколько отличался от изображения, которое в итоге появится на здании.

Планируется, что в Пскове нарисуют несколько муралов с изображением исторических личностей, причастных к истории города и области. Размещение граффити на фасадах домов в центре Пскова согласовано с собственниками жилья. Все муралы появятся на зданиях, которые не являются объектами культурного наследия, но, несмотря на это, все эскизы согласованы также и с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





Работой над стрит-арт проектом занимается группа художников из Санкт-Петербурга. Все рисунки будут сдержанными, без ярких, кричащих цветов и агрессивной тематики.

«Смотреть на такие стрит-арт объекты всегда очень занимательно, - отметил председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов. - Я видел множество замечательных идей таких граффити, реализованных в других городах. Это же замечательная возможность украсить городскую среду, порадовать горожан. Муралы же становятся настоящей достопримечательностью, точкой притяжения для жителей города и туристов. Все псковичи прекрасно знают знаменитый «дом с конём» с изображением пегаса, который сначала был банальной рекламой турфирмы. На домах Пскова могли бы появиться изображения княгини Ольги, Александра Невского, Василия Маргелова. Древний Псков такие рисунки только украсят, только, конечно, они должны быть выполнены профессионально».



