Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина

14:06, 23 июня 2019, ПАИ

В Пскове приступили к нанесению второго масштабного граффити на стене дома на улице Пушкина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На стене будет изображён портрет поэта Александра Пушкина. Предполагается, что мурал будет готов к предстоящим международным Ганзейским дням, которые пройдут в городе с 27 по 30 июня.

Ранее в Пскове приступили к нанесению первого масштабного граффити на стене дома №26 на Октябрьском проспекте. На стене этого дома будут изображены главные герои романа «Два капитана», автором которого является уроженец Пскова Вениамин Каверин.

Планируется, что в Пскове нарисуют несколько муралов с изображением исторических личностей, причастных к истории города и области. Размещение граффити на фасадах домов в центре Пскова согласовано с собственниками жилья и с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.