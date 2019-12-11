Что смотреть в кино: «Джуманджи: Новый уровень», «Курьер» и новый блокбастер Майкла Бэя на Netflix

17:46, 11 декабря 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: новый блокбастер от Майкла Бэя «Шестеро вне закона» на Netflix, «Джуманджи: Новый уровень» - продолжение ребута культового фильма 90-х и «Курьер» - мрачный фем-триллер с Ольгой Куриленко.

«Шестеро вне закона»/ 6 Underground

Пропав с режиссерских радаров почти на два года повелитель взрывов и любитель пафосных пролетов камер вокруг шикарных девушек Майкл Бэй на самом деле все это время был занят своей новой картиной. Она получила название «Шестеро вне закона» и, естественно, это очередной искрящий блокбастер.

История ну совсем уж незамысловатая: шестеро миллиардеров фальсифицируют собственную гибель и после этого создают некую тайную группировку «мстителей» для борьбы с преступностью. Руководит всеми некий лидер в исполнении Райана Рейнольдса, который, к тому же, и спродюсировал ленту. Помимо него в ленте сыграли великая Мелани Лоран, Бен Харди, Дэйв Франко и Адриа Архона. За сценарий отвечают Ретт Риз и Пол Верник, написавшие, в частности, все части «Дэдпула» и «Зомбилэнда».

6 Underground – один из самых дорогостоящих проектов Netflix: как и в случае с «Ирландцем» Мартина Скорсезе, новый фильм Майкла Бэя обошелся компании в 150 млн долларов. И, судя по всему, нас ожидает классический безбашенный бэйевский боевик – максимум красочных взрывов, погонь, перестрелок и опаснейших авантюр, окрашенных, традиционно, в олдскульный сине-оранжевый.

На Netflix с 13 декабря.

«Джуманджи: Новый уровень»/ Jumanji: The Next Level

Ожидаемое продолжение неоднозначной ленты «Джуманджи: Зов джунглей» - ребута когда-то культовой картины 90-х Джо Джонстона с Робином Уильямсом в главной роли. Если очень постараться, то можно вспомнить, что первая часть рассказывала о четверке подростков, которые случайно находят картридж с видеоигрой «Джуманджи» (да, она теперь цифровая) и их туда, собственно, «засасывает», превратив в игровых «аватаров» (Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Джек Блэк и Кевин Харт). Но в финале герои благополучно возвращаются домой. Фильм Джейка Кэздана тогда, два года назад, оказался сомнительным развлечением на один раз, создателей же, как и студию Sony Pictures, это не остановило.

«Новый уровень» уже о том, как один из четверки друзей снова попадает в опасные цифровые джунгли, а остальные узнают об этом только через несколько лет и им приходится тоже вернуться в «Джуманджи» ради спасения старого друга. Режиссером выступил все тот же Джейк Кэздан («Хулиганы и ботаны», «Очень плохая училка»), а к актерскому составу добавились Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер.

В прокате с 12 декабря.

«Курьер»/ The Courier

Ольга Куриленко («Квант милосердия», «Обливион») снялась в роли неуловимой киллерши в мрачном фем-триллере «Курьер» - новой работе режиссера Закари Адлера с непримечательными малобюджетными работами за плечами.

В центре сюжета этого таинственного фильма находится крупный криминальный авторитет Мэннингс (Гэри Олдман) – грозный мужчина без одного глаза и всегда в плаще. Он нанимает киллершу (Куриленко) чтобы ликвидировать единственного свидетеля своих злодеяний – лопоухого Ника. Но весь план идет наперекосяк и теперь девушка на мотоцикле вместе с пареньком Ником противостоит пачке головорезов.

Зарубежные критики уже поставили «клеймо» на картине Закари Адлера, назвав, в частности, роль Олдмана худшей за всю его карьеру. Во всяком случае, всегда можно полюбопытствовать и поставить слова критиков под сомнение.

В прокате с 12 декабря.