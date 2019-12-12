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Общество

Не более 5 тысяч рублей готовы потратить на новогодний стол псковичи

Читатели Псковского агентства информации готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей, такие данные следуют из совокупных результатов голосования на сайте ПАИ и на страничке «ВКонтакте».

Лидируют ответы о готовности выделить на покупку продуктов к Новому году менее 2 тысяч рублей. Этот вариант набрал 109 голосов. Столько же читателей выбрали вариант «от 2 до 5 тысяч рублей».

91 участник опроса выбрал ответ с диапазоном от 5 до 10 тысяч рублей. 67 человек заявили, что вовсе не отмечают Новый год, значит, тратиться им не придётся. На предпоследнем месте по популярности оказался ответ о готовности потратить на продукты более 10 тысяч рублей (28 человек).

19 участников голосования собираются сэкономить, отправившись в гости.

Видеоопрос по этой теме прошел и на улицах Пскова. Результаты можно увидеть здесь >>>.

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