Не более 5 тысяч рублей готовы потратить на новогодний стол псковичи

11:19, 12 декабря 2019, ПАИ

Читатели Псковского агентства информации готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей, такие данные следуют из совокупных результатов голосования на сайте ПАИ и на страничке «ВКонтакте».

Лидируют ответы о готовности выделить на покупку продуктов к Новому году менее 2 тысяч рублей. Этот вариант набрал 109 голосов. Столько же читателей выбрали вариант «от 2 до 5 тысяч рублей».

91 участник опроса выбрал ответ с диапазоном от 5 до 10 тысяч рублей. 67 человек заявили, что вовсе не отмечают Новый год, значит, тратиться им не придётся. На предпоследнем месте по популярности оказался ответ о готовности потратить на продукты более 10 тысяч рублей (28 человек).

19 участников голосования собираются сэкономить, отправившись в гости.

Видеоопрос по этой теме прошел и на улицах Пскова. Результаты можно увидеть здесь >>>.