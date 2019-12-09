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Общество

Псковичи могут рассказать о стоимость своего «новогоднего стола»

Фото pixabay.com

Принять участие в опросе о стоимости «новогоднего стола» могут читатели Псковского агентства информации в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте издания.

Участникам опроса предлагается ответить на вопрос «Сколько средств вы готовы потратить на «новогодний стол» в этому году?». Предложены шесть вариантов ответа: «более 10 тысяч рублей», «от 5 до 10 тысяч рублей», «от 2 до 5 тысяч рублей», «не более 2 тысяч рублей», «не буду тратиться – пойду в гости» и «я не отмечают Новый год».

31 декабря в Псковской области объявлен выходным днем, подробности здесь>>>

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