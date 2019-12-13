Сергей Степашин положительно оценил работу по переселению граждан из ветхого жилья в Псковской области

10:11, 13 декабря 2019, ПАИ

Председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин положительно оценил работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Псковской области. Об этом он заявил на совещании по взаимодействию администрации Псковской области с Фондом содействия реформированию ЖКХ 13 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Степашин подчеркнул, что в Псковской области выполнен ранее намеченный план по переселению граждан из ветхого жилья.

В ходе совещания губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что 11 декабря Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил четыре заявки от Псковской области по модернизации системы коммунальной инфраструктуры на сумму около 600 млн рублей, из них около 355 млн рублей представит Фонд ЖКХ.

Глава региона поблагодарил за эту поддержку Псковской области гендиректора, председателя правления Фонда Константина Цицина. «В 2019 году была проведена достаточно серьезная работа. Удалось быстро подготовить проекты, и мы очень рады, что есть возможность заняться одной из самых главных проблем в Псковской области», - отметил губернатор и добавил, что сегодня износ коммунальной инфраструктуры в регионе составляет 78%.

13 декабря Сергей Степашин и Константин Цицин находятся с рабочим визитом в Псковской области. Кроме обсуждения вопросов по ЖКХ, прибывшие гости планируют рассмотреть перспективные направления деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в Пскове в следующем году, а также собираются осмотреть объекты теплоснабжения, посетить и оценить состояние целого ряда памятников истории Псковской области.