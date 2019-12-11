Четыре заявки от Псковской области на 600 млн рублей одобрены Фондом содействия реформированию ЖКХ

18:20, 11 декабря 2019, ПАИ

Четыре заявки от Псковской области по модернизации системы коммунальной инфраструктуры одобрило правление Государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Общая сумма вложений в проекты составит около 600 млн рублей, из них большая часть (около 355 млн рублей) будет предоставлена Фондом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Областные проекты представил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. «Их реализация позволит оптимизировать работу теплоснабжающего комплекса, заменить старые, устаревшие котельные на новые и современные, установить энергоэффективное оборудование. В результате мы сможем решить целый ряд накопившихся проблем, существенно улучшим качество оказываемых услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения», - отметил он.

В частности, две заявки в Фонд содействия реформированию ЖКХ были поданы от Великих Лук. Они направлены на модернизацию биологических очистных сооружений канализации, а также системы теплоснабжения города.

Сейчас качество очистки сточных вод в Великих Луках не соответствует нормативным требованиям (существующая схема не предусматривает очистку стоков от фосфора и азота), а оборудование и сооружения системы очистки - имеют высокую степень износа. Проект рассчитан на 3 года, он предполагает реконструкцию второй очереди зданий и сооружений очистки стоков, модернизацию воздуходувной станции, аэротенков первой и второй очереди. По мнению экспертов, это позволит улучшить качество сбрасываемых сточных вод в природные водостоки, снизить эксплуатационные расходы. Стоимость проекта — около 320 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда -192 млн рублей.

Проект модернизации великолукской системы теплоснабжения предполагает строительство и реконструкцию тепловых сетей, возведение новой блочно-модульной котельной, а также реконструкцию существующей котельной № 15 с заменой оборудования. Такой комплекс мероприятий позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, снизить потери тепловой энергии за счет применения энергоэффективных материалов, перераспределить нагрузку котельных и высвободить мощности для подключения социально значимых объектов. Общая стоимость проекта составляет около 170 млн рублей, из которых 102 млн рублей выделит фонд.