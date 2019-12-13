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Псковская область и Фонд ЖКХ заключили договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры
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Общество

Псковская область и Фонд ЖКХ заключили договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры

13 декабря Псковская область и государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ заключили договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, договоры подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор, председатель правления Фонда ЖКХ Константин Цицин. В рамках соглашений Фонд ЖКХ окажет Псковской области федеральную финансовую поддержку в реализации проектов, которые несколько дней назад были одобрены правлением.

Речь, в частности, идет о модернизации систем водоотведения и теплоснабжения Великих Лук, Гдова и Острова. Реализация этих проектов позволит оптимизировать работу теплоснабжающего комплекса, заменить старые, устаревшие котельные на новые, установить энергоэффективное оборудование. В результате качество оказываемых услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения этих муниципалитетов будет существенно улучшено. Общая сумма проектов составит около 600 млн рублей, большая часть финансирования будет предоставлена Фондом.

По итогам подписания Константин Цицин вручил главе региона авансовые платежные поручения на общую сумму более 107 млн рублей. Это первый этап финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, а также платежи по представленным в Фонд реестрам контрактов программ переселения граждан из аварийного жилья. «Деньги на счетах, работы можно начинать уже сейчас», - заметил Константин Цицин.

Ранее Фонд одобрил две заявки, на реализацию которых будет направлено около 450 млн рублей. Одна из них — на предоставление финансовой поддержки на реализацию проекта модернизации в сфере водоотведения в Пскове. Другой проект направлен на модернизацию сферы теплоснабжения в Пскове.

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