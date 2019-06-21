Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ

17:51, 21 июня 2019, ПАИ

Заявка Псковской области о выделении средств на модернизацию коммунальных системы водоотведения в столице региона одобрена правлением государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба администрации области. В ведомстве уточнили, что это не первая заявка региона, получившая финансирование.

Общая стоимость проекта — 176 млн рублей, из них 106 млн — средства Фонда, остальные — вклад участника проекта.

Предполагается в течение 2019 — 2021 годов выполнить реконструкцию канализационного коллектора и модернизацию трех канализационных насосных станций, их мощность -74 тысячи кубометров.

В ведомстве подчеркнули, что реализация задуманных планов позволит повысить надежность объектов и снизит аварийность, использование энергоэффективного насосного оборудования позволит сократить электропотребление системы водоотведения.

Предшествующая заявка, одобренная Фондом, касалась модернизации в сфере теплоснабжения. В целом регион планирует привлечь порядка 1 млрд рублей, подчеркивал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.