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Общество

Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ

Фото: Михаил Глущенко

Заявка Псковской области о выделении средств на модернизацию коммунальных системы водоотведения в столице региона одобрена правлением государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба администрации области. В ведомстве уточнили, что это не первая заявка региона, получившая финансирование.

Общая стоимость проекта — 176 млн рублей, из них 106 млн — средства Фонда, остальные — вклад участника проекта.

Предполагается в течение 2019 — 2021 годов выполнить реконструкцию канализационного коллектора и модернизацию трех канализационных насосных станций, их мощность -74 тысячи кубометров.

В ведомстве подчеркнули, что реализация задуманных планов позволит повысить надежность объектов и снизит аварийность, использование энергоэффективного насосного оборудования позволит сократить электропотребление системы водоотведения.

Предшествующая заявка, одобренная Фондом, касалась модернизации в сфере теплоснабжения. В целом регион планирует привлечь порядка 1 млрд рублей, подчеркивал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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