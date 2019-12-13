Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря

18:19, 13 декабря 2019, ПАИ

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области проводит проверку в отношении пользователя объекта культурного наследия федерального значения «Святогорский монастырь» (XVI века) (пушкинские Горы). Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель ведомства Наталья Тихомирова.

Она уточнила, что речь идет о Религиозной организации Епархиальный Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Великолукской Епархии Русской Православной Церкви.

«Проверка проводится в связи с проведением работ по сносу части деревьев на юго-западной стороне холма, занимаемого Успенским собором, а также в связи с проверкой исполнения ранее выданных охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия, входящих в состав Святогорского монастыря, состояния таких объектов и условий их содержания». - уточнила она.

Поводом для проводимых мероприятий послужил факт незаконной вырубки деревьев, корневая система которых является укрепительной сетью для насыпного холма, на его вершине возвышается собор и находятся могилы поэта Александра Пушкина и его предков. Кроме того, корни позволяли регулировать уровень грунтовых вод в этой части монастырской территории.

Ранее комитетом предписывалось снести несколько аварийных деревьев на склоне. Однако, как сообщил 13 декабря митрополит Псковский и Порховский Тихон, это не было сделано в свое время, и деревья рухнули в октябре 2019 года под напором сильных порывов ветра. Очевидно, тогда же было принято внутреннее решение, не согласованное с комитетом по охране объектов культурного наследия, о сносе и других деревьев.

Митрополит Тихон уточнил, что сейчас обсуждаются первоочередные меры по недопущению пагубных последствий, работы будут профинансированы епархией.