Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев

14:49, 13 декабря 2019, ПАИ

В Пушкинских Горах у стен Святогорского Свято-Успенского монастыря произведена незаконная вырубка деревьев. Как сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон 13 декабря, работы были выполнены после сильнейшего осеннего урагана.

«Несколько лет назад комитет по охране культурного наследия Псковской области предписал монастырю спилить несколько аварийных деревьев», - цитирует владыку корреспондент Псковского агентства информации. Речь идет о деревьях на склоне у стен монастыря. Митрополит Тихон отметил, что по какой-то причине зеленые насаждения не были тогда убраны. В октябре 2019 года они рухнули. «Другие деревья могли расти и расти, они укрепляли склон и осушали его. На этом склоне находится могила поэта Александра Пушкина, и он насыпной. По непонятным причинам руководством монастыря было принято решение спилить деревья. И в результате оголили весь склон», - сказал он.

Известно, что сотрудники Пушкинского музея-заповедника «восприняли это с ужасом». «Сотрудники музея установили даже ночное дежурство у могилы Пушкина, чтобы не спили деревья рядом с нею, и не возникла угроза оползней», - уточнил митрополит Тихон.

По его словам, ситуацию будут исправлять за счет средств епархии. В обители проведено совещание, целью которого стало обсуждение вопроса по первоочередным мерам охраны памятника.