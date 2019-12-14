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Общество

Фарфоровую чашку начала ХХ века нашли археологи в Пскове

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

Разбитую фарфоровую чашку с рельефным изображением нашли археологи в Пскове во время работ в зоне реконструкции улицы Леона Поземского, сообщается в Instagram археологического центра Псковской области.

«Как сложилась судьба владельца этого произведения искусства? Что за напитки плескались в этом бокале?» - задаются вопросом археологи и планируют это выяснить.

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

У псковских археологов «грандиозные планы» насчет улицы Леона Поземского и надежды на интересные находки. В частности, они рассчитывают обнаружить на улице Леона Поземского и в её окрестностях следы построек XII-XIII веков. 

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