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Общество

Следы построек XII-XIII веков рассчитывают обнаружить археологи на улице Поземского в Пскове

Следы построек XII-XIII веков рассчитывают обнаружить археологи в Пскове на улице Леона Поземского и в её окрестностях. Об этом заявила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Кулакова подчеркнула, что у археологов «грандиозные планы» насчет улицы Леона Поземского и надежды на интересные находки. Её словам, раскопки сегодня уже начались на перекрестке улиц Труда и Волкова, в сквере Народовластия. Марина Кулакова пояснила, что археологические работы идут на всех трассах, где будут заменены коммуникации.

Директор археологического центра Псковской области пригласила студентов Пскова на археологические работы на улице Леона Поземского. Она отметила, что отдельные рабочие за 2 недели могут зарабатывать на объектах до 10 тысяч рублей.

Говоря о работе археологов в Поганкиных палатах, директор центра подчеркнула, что раскопки дали неожиданные результаты и раскрыли «новые моменты в истории города». В частности, рассказала она, была обнаружена дорога XII века и участки на окраине Пскова, за пределами крепости, 1309-1375 годов, то, что ближе к границам Окольного города. Помимо этого, археологам удалось обнаружить 4 средневековых двора, также они исследовали найденные туалеты, которые не дали находок. Хотя, пояснила Марина Кулакова, в Европе ямы, куда сливали нечистоты золотари, приносят богатые коллекции.

В августе на территории Поганкиных палат археологи обнаружили ещё и могильник XV века, на котором, как выяснилось, возведены все строения Поганкиных палат в Пскове.

Также были найдены бытовые предметы, связанные с семьей купца Поганкина. В частности, письменный прибор, множество посуды, в том числе дорогой голландской из стекла, найдена также большая гербовая английская печать, которая относится ко времени Карла II, книжная застежка и целый склад курительных трубок из Голландии.

Основной этап раскопок в Поганкиных палатах археологи рассчитывают завершить до первого снега закончится. На ТЭЦ также заканчивают работы. «Материк везде виден», - добавила Марина Кулакова.

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Когда псковские археологи спустятся под воду: ПАИ-live с Мариной Кулаковой Следы построек XII-XIII веков рассчитывают обнаружить археологи на улице Поземского в Пскове Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Итоги сезона подведут археологи в прямом эфире ПАИ-live Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом «Экопром» активно участвует в субботниках в Псковской области Сергей Пайст: Я выбрасываю мусор только в контейнер Эксперт: Собственник нескольких объектов недвижимости должен оплачивать вывоз мусора по всем адресам С появлением пунктов приёма вторсырья псковичи начнут сортировать отходы, уверен директор ООО «Экопром» Активная фаза проектирования двух экотехнопарков в Псковской области начнётся в 2020 году
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