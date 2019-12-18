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Общество

Движение транспорта ограничат в Пскове 21 декабря

Фото Дарьи Хватковой.

21 декабря в Пскове в связи с проведением новогодних мероприятий будет ограничено движение транспорта в центре города. Соответствующее постановление подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Временное прекращение движения транспорта будет введено по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова с 16:00 до 19:30.

В качестве объездов определены улица Карла Маркса (движение от Летнего сада), улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября.

Кроме того, с 7:00 27 декабря до 17:00 31 декабря будет ограничено движение транспорта по улице Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина. В качестве объезда определена улица Некрасова.

В Новый Год, 1 января движение в центре Пскова будет перекрыто с 0:15 до 05:00. Так, ограничение движения транспорта будет введено по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. В качестве объездов определены улица Карла Маркса (движение от Летнего сада), улица Максима Горького и мост имени 50-летия Октября.

В Пскове к Новому году и Рождеству городское управление культуры вместе с учреждениями культуры подготовили серию праздничных мероприятий. Всего в этом году в городе пройдут более 100 праздничных мероприятий. Где и во сколько они состоятся, читайте здесь>>>.

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