Три тысячи контейнеров для мусора требуется дополнительно установить в населённых пунктах Псковской области

13:30, 19 декабря 2019, ПАИ

Три тысячи контейнеров для мусора необходимо дополнительно установить в населённых пунктах Псковской области. Об этом на пресс-конференции 19 декабря сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В будущем году мы планомерно будем над этим работать», - пообещал Сергей Пайст.

Он также обратил особое внимание, что в выборе мест для контейнерных площадок в псковских деревнях активное участие должны принимать и сами граждане, чтобы иметь возможность на общих сходах решить, где появление площадки было бы наиболее уместным.

Сергей Пайст напомнил, что регоператор постепенно предоставляет псковичам возможность осуществлять раздельный сбор мусора. Для этого, в частности, в регионе установлены 345 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. «Мы заинтересованы в том, чтобы отходы проходили сортировку. Поэтому мы озадачены, чтобы в регионе появились дополнительные мощности, которые можно было бы загрузить переработкой мусора», - добавил Сергей Пайст.