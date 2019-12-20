0
14:19
ПсковГУ откроет центр образования на русском языке в Финляндии
12:41
В Псковской области создали Детский совет при уполномоченном по правам ребенка
11:30
Поделками школьников украсят ёлки во дворах Пскова
11:19
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
10:09
Александр Котов: Сотрудники органов безопасности – патриоты, искренне преданные Родине
22:40
Школьники из Пскова и Псковского района победили в финале областного конкурса КВН
17:44
Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
Еще новости
Общество

Наталья Ильина: ПсковГУ занимает достойное место среди российских университетов в тематике русского языка как иностранного

«Псковский государственный университет в ландшафте российских университетов занимает достойное положение в тематике русского языка как иностранного», - заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина журналистам в рамках II международной научно-практической конференции «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Ильиной, ПсковГУ является достойным членом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, а преподавание в университете русского языка как иностранного является одним из приоритетных направлений.

Врио ректора подчеркнула, что ПсковГУ находится на приграничной территории, и несет на себе функцию обучения русскому языку как иностранному и жителей Прибалтики. «Сегодняшняя конференция показывает, что используя инструменты новой цифровизации, мы будем реализовывать обучение не только в Псковской области, но и на приграничной территории», - отметила она.

В Пскове проходит II международная научно-практическая конференция «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0». Мероприятие собрало порядка 150 филологов и лингвистов из 17 российских городов и 12 стран мира.

В 2019 году министерство образования и науки РФ повторно включило ПсковГУ в перечень организаций, уполномоченных на проведение гостестирования по русскому языку для иностранцев. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

ПсковГУ откроет центр образования на русском языке в Финляндии
20 декабря 2019
ПсковГУ откроет центр образования на русском языке в Финляндии
В Псковской области создали Детский совет при уполномоченном по правам ребенка
20 декабря 2019
В Псковской области создали Детский совет при уполномоченном по правам ребенка
Поделками школьников украсят ёлки во дворах Пскова
20 декабря 2019
Поделками школьников украсят ёлки во дворах Пскова
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
20 декабря 2019
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
Александр Котов: Сотрудники органов безопасности – патриоты, искренне преданные Родине
20 декабря 2019
Александр Котов: Сотрудники органов безопасности – патриоты, искренне преданные Родине
Школьники из Пскова и Псковского района победили в финале областного конкурса КВН
19 декабря 2019
Школьники из Пскова и Псковского района победили в финале областного конкурса КВН
Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
19 декабря 2019
Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения
19 декабря 2019
550 млрд рублей выделят регионам дополнительно на первичное звено здравоохранения

Идет загрузка...