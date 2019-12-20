Наталья Ильина: ПсковГУ занимает достойное место среди российских университетов в тематике русского языка как иностранного

13:51, 20 декабря 2019, ПАИ

«Псковский государственный университет в ландшафте российских университетов занимает достойное положение в тематике русского языка как иностранного», - заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина журналистам в рамках II международной научно-практической конференции «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Ильиной, ПсковГУ является достойным членом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, а преподавание в университете русского языка как иностранного является одним из приоритетных направлений.

Врио ректора подчеркнула, что ПсковГУ находится на приграничной территории, и несет на себе функцию обучения русскому языку как иностранному и жителей Прибалтики. «Сегодняшняя конференция показывает, что используя инструменты новой цифровизации, мы будем реализовывать обучение не только в Псковской области, но и на приграничной территории», - отметила она.

В Пскове проходит II международная научно-практическая конференция «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0». Мероприятие собрало порядка 150 филологов и лингвистов из 17 российских городов и 12 стран мира.

В 2019 году министерство образования и науки РФ повторно включило ПсковГУ в перечень организаций, уполномоченных на проведение гостестирования по русскому языку для иностранцев.