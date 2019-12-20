Советник президента РФ: Наша задача – сделать изучение русского языка за границей качественным

14:38, 20 декабря 2019, ПАИ

«Многие люди в мире изучают русский язык, и наша задача сделать это качественно, чтобы по итогу обучения мы получали людей, которые качественно говорят на русском языке во всем мире», - заявил президент ассоциации преподавателей русского языка и литературы Российского общества преподавателей русского языка и литературы, советник президента России Владимир Толстой журналистам 20 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Толстой подчеркнул, что тема изучения русского языка как иностранного всегда была важна. «Мы понимаем, что русский язык - это мировой язык. Огромное количество наших соотечественников живут в разных странах мира, мы должны позаботиться о том, чтобы у детей была возможность изучать русский язык», - отметил он.

Советник президента России подчеркнул, что интерес к русскому языку достаточно велик у иностранцев из всех стран мира. «Это помогает им и в определении профессии, и в карьерном росте. По прежнему высок интерес к русской культуре и литературе, именно поэтому многие люди в мире изучают русский язык», - отметил Владимир Толстой.

В Пскове проходит II международная научно-практическая конференция «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0». Мероприятие собрало порядка 150 филологов и лингвистов из 17 российских городов и 12 стран мира.