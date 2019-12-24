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Общество

Активная рекультивация полигонов в Псковской области начнётся с 2020 года

Псковские власти ведут переговоры с Минобороны РФ о передаче участка под строительство экотехнопарка в северной части Псковской области. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире из телестудии ГТРК «Псков», отвечая на вопросы жителей Псковской области 24 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Жительница Порховского района поинтересовалась, когда будет закрыт Порховский межрайонный полигон ТКО и будет построен экотехнопарк.

«Вопрос больной и актуальный. Я хочу обратить внимание на то, в каком состоянии полигон находится сегодня, и в каком он был ранее - это небо и земля, - заметил губернатор. - На сегодняшний день Порховский полигон входит в схему обращения ТКО, но это временная мера переходного периода».

Михаил Ведерников отметил, что в южной части Псковской области уже определен участок для строительства экотехнопарка. «Я уже дал поручение, чтобы подготовили проектно-сметную документацию», - подчеркнул губернатор. Что касается размещения экотехнопарка в северной части региона, то, по словам Михаила Ведерникова, найден участок для его размещения, но земля находится в введении Минобороны. «Мы сейчас ведем с ними переговоры о передаче участка под строительство экотехнопарка. Там нет грунтовых вод, вблизи нет водоемов, и, я надеюсь, участок пройдет все экологические требования», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников также добавил, что со следующего года начнётся плодотворная работа по вопросу рекультивации полигонов ТКО, в том числе и Порховского.

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