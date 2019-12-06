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Общество

Участок для строительства экотехнопарка в северной части Псковской области планируется получить у Минобороны

Земельный участок для строительства экотехнопарка в северной части Псковской области планируется получить у Министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с журналистами в рамках II Псковского медиафорума 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что указанный участок, который находится на территории одного из муниципалитетов в ведении Минобороны, расположен на достаточно большом удалении от населенных пунктов и водоемов. «Предварительно, нет никаких грунтовых вод», – уточнил он.

Губернатор выразил надежду, что к началу следующего года состоится передача этого земельного участка. По его словам, приоритетной задачей строительства технопарка является снижение нагрузки с Порховского полигона.

«Хочется, конечно, построить идеальную модель, когда весь мусор будет сортироваться, часть сырья будет увозиться на перерабатывающие заводы. Нам бы хотелось, чтобы часть предприятий по переработке, производству какого-то конечного продукта из вторичного сырья, находилась у нас в области», – добавил Михаил Ведерников.

Активная фаза проектирования двух экотехнопарков в Псковской области начнётся в 2020 году. Один из них построят в Великолукском районе. 

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