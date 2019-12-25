Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни

21:45, 25 декабря 2019, ПАИ

Дальние пещеры [«Богом зданные»] Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 6 по 8 января будут закрыты для посетителей. Соответствующая информация опубликована в группе монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Псково-Печерская обитель основана вокруг пещерных храмов. Так, первая пещерная церковь, выкопанная в холме из песчаника, освящена здесь в 1473 году.

Протяженность открытых для посещения ближних пещер обители составляет около 15 метров. Паломники и туристы могут войти в дальние пещеры исключительно по предварительной договорённости.