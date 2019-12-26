Молодая невельчанка поставила на фиктивный учёт таджика

12:34, 26 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области выявлено очередное нарушение миграционного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В фиктивной регистрации иностранного гражданина подозревается жительница Невеля. По данным полиции, 2 декабря 2019 года неработающая 26-летняя горожанка зарегистрировала в доме по переулку Молодежному в Невеле гражданина Республики Таджикистан. Девушка дала признательные показания.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Ответственность за фиктивную постановку на учет предусмотрена статьей 322.3 УК РФ. Виновному может быть назначен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо иного дохода за период до трех лет. Также возможны принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные, лишение свободы на такое же время.