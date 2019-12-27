Мемориальную доску герою России Роману Соколову установят в Пскове

16:17, 27 декабря 2019, ПАИ

В Пскове будет установлена мемориальная доска герою России Роману Соколову. Её разместят на доме №4а на улице Индустриальной. Соответствующий проект решения Псковской гордумы опубликован на сайте администрации города.

Роман Соколов родился 16 февраля 1972 года в Рязани. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. Службу проходил в псковской 76-ой дивизии ВДВ.

С 20 ноября 1994 по февраль 1995 года участвовал в боевых действиях в Чечне. В боях в Аргунском ущелье был ранен и контужен, награждён орденом «Мужества». Затем в составе миротворческих сил был в Югославии, награждён медалью «За боевые заслуги». С начала февраля 2000 года гвардии капитан Роман Соколов в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Погиб при исполнении долга 1 марта 2000 года.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.