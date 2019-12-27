0
19:30
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
17:24
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
16:50
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
15:41
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
15:00
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
14:26
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
14:00
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Еще новости
Общество

Мемориальную доску герою России Роману Соколову установят в Пскове

Проект мемориальной доски

В Пскове будет установлена мемориальная доска герою России Роману Соколову. Её разместят на доме №4а на улице Индустриальной. Соответствующий проект решения Псковской гордумы опубликован на сайте администрации города.

Роман Соколов родился 16 февраля 1972 года в Рязани. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. Службу проходил в псковской 76-ой дивизии ВДВ.

С 20 ноября 1994 по февраль 1995 года участвовал в боевых действиях в Чечне. В боях в Аргунском ущелье был ранен и контужен, награждён орденом «Мужества». Затем в составе миротворческих сил был в Югославии, награждён медалью «За боевые заслуги». С начала февраля 2000 года гвардии капитан Роман Соколов в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Погиб при исполнении долга 1 марта 2000 года.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Посвященный бойцам 6-й роты мурал рисуют в Пскове Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове Родственникам погибших десантников из 6-й роты окажут помощь в Псковской области Единовременную выплату семьи погибших воинов 6-й роты получат в феврале Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале В Псковской области установят 20 бюстов десантников 6-ой роты Выставка в память о десантниках 6-роты открылась в Совете Федерации Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков 1 марта 2020 года Память двух бойцов 6-й роты увековечат в Астраханской области Единовременную выплату семьям погибших воинов 6-й роты планируют увеличить при софинансировании Москвы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
27 декабря 2019
Вера Емельянова исполнила новогоднюю мечту мальчика из Куньи
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
27 декабря 2019
Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
27 декабря 2019
Читатели псковских районных газет получат в подарок новогодний календарь
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
27 декабря 2019
Тала Нещадимова: Погода в новогодние праздники в Пскове будет неустойчивой
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
27 декабря 2019
Новогодний салют в Пскове: Когда пройдет и откуда лучше смотреть
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
27 декабря 2019
Как быстрее погасить долги: ПАИ-live с Сергеем Колесниковым
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития
27 декабря 2019
Псковская область вошла в обновленный перечень регионов для создания зон территориального развития

Идет загрузка...