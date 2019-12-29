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Общество

Розыгрыш автомобиля пройдет в псковском ТРК «Акваполис» 30 декабря

30 декабря в Пскове состоится розыгрыш автомобиля и других призов в ТРК «Акваполис», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия. 

Супермаркет «Перекресток» приглашает всех обладателей уникальных купонов на большой розыгрыш в центральный атриум в 19:00. Регистрация начнется с 12:00 у входа в супермаркет и у сцены в центральном атриуме.

Помимо автомобиля будут разыграны еще более 80 призов и подарков, среди которых карты  «Год бесплатного кино» и билеты в кино от «Мираж синема», карты гостя и билеты в аквапарк «Акваполис», подарки и сертификаты от магазинов «Serginnetti» и  «Mango», сертификаты на посещение ресторана «Инжир» , кафе «Вкус и цвет», «Пирогов».

Об открытии первого супермаркета торговой сети «Перекрёсток» в Пскове можно почитать здесь >>>.

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