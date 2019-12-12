Бесплатные карты покупателя и скидки до 50%: Первый супермаркет торговой сети «Перекрёсток» открылся в Пскове

00:29, 13 декабря 2019, ПАИ

Первый супермаркет торговой сети «Перекрёсток» открылся в Пскове. Магазин располагается в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» по адресу улица Кузбасской дивизии, 19.

Всё, что вы ищете, найдётся в «Перекрёстке». Здесь можно купить свежие овощи и фрукты, молочную продукцию, бакалею, мясо и рыбу. На прилавках также представлена бытовая химия, косметическая продукция, товары для мам и малышей. Ассортимент нового магазина насчитывает более 13 000 наименований. На полках представлена и продукция местных производителей: колбасы и мясные деликатесы от Псковского мясокомбината, сметана, кефир и молоко от Псковского гормолзавода, хлеб, батон и булочки от Псковского хлебозавода.

«Для нас открытие этого магазина - очень важное событие, поскольку оно даёт старт дальнейшему развитию в Псковской области. Супермаркет удобно располагается в крупном торгово-развлекательном комплексе, чтобы горожане могли совершать покупки в будние дни после работы и в выходные, проводя время с семьй. Открывая магазины, мы не только улучшаем инфраструктуру города и области, мы предлагаем покупателю разнообразие и возможность выбора товаров высокого качества по доступным ценам. Повышение качества розничных услуг является одним из приоритетов нашей сети», – отметила директор дивизиона «Северо-Запад» торговой сети «Перекрёсток» Дарья Осиновская.

«Перекрёсток» предлагает широкий ассортимент экзотической продукции – на полках можно найти не только сезонные фрукты и овощи, но и манго, маракуйю, другие непривычные для русской зимы фрукты, плюс несколько видов томатов, огурцов, а также цукини, баклажаны, сельдерей, свежую зелень.

Для покупателей, которые придерживаются правильного питания и внимательно следят за собственным здоровьем, в магазине выделена специальная зона продуктов с низким содержанием сахара и без глютена.

«Перекрёсток» предлагает покупателям попробовать салаты и горячие блюда, а также ароматный хлеб и свежую выпечку из пекарни супермаркета. Прилавок с этими позициями расположен практически у самого входа – очень удобно быстро выбрать перекус на обед или ужин. Вкусно, как дома, но тратить время на готовку не нужно. А после 20:00 в супермаркете на готовую продукцию собственного производства начинает действовать скидка 30%.

Помимо кулинарного производства Перекрёсток» имеет несколько собственных торговых марок: «Просто», «Маркет. Перекрёсток», «Новый океан». Высокое качество и доступная цена продукции достигается благодаря постоянному контролю ритейлера на всех этапах производства.

В торговом зале «Перекрёстка» тщательно продумана система навигации. Над каждым отделом установлены указатели, которые видны из любой точки магазина. Выделены отдельные зоны: «фрэш», «продукты с долгим сроком хранения» и категория non-food. Для удобства покупателей работают девять касс.

«Мы рады приветствовать супермаркет «Перекрёсток» в Псковской области, – отметила заместитель начальника отдела развития предпринимательства, торговли и конкуренции регионального комитета по экономическому развитию и инвестициям Анжела Осипова. – Уверена, что новый супермаркет положительно повлияет на развитие конкуренции в сфере потребительского рынка. Надеемся, что у «Перекрёстка» сложатся партнёрские отношения с местными производителями, потому что псковская продукция пользуется большим спросом у горожан».

В будние дни с 9:00 до 13:00 супермаркет «Перекрёсток» предоставляет пенсионерам 10%-ную скидку на все товары, кроме табачной продукции и товаров, продаваемых по минимальной розничной цене, а также тех, что участвуют в промо-акциях. Кроме того, два-три раза в месяц «Перекрёсток» устраивает День доброты, когда в течение всего дня пенсионеры получают скидку в 20%. Ближайший такой день в псковском «Перекрёстке» состоится 17 декабря.

При покупке от 600 рублей до 15 января 2020 года покупателям будут дарить небольшие игрушки в виде персонажей анимационного фильма «Холодное сердце 2» - отличная возможность собрать настоящую коллекцию и украсить ёлку забавными мультяшками.

Также в честь открытия магазина во всех категориях товаров действуют скидки до 50%. Кроме того, 30 декабря среди покупателей пройдёт розыгрыш автомобиля. Принять участие можно, совершив покупки от 500 рублей в одном чеке. Условия и подробности о порядке проведения розыгрыша покупатели могут узнать в супермаркете на стойке информации.

В первые дни после открытия «Перекрёсток» дарит карту персональных скидок. После каждой покупки на карту зачисляются баллы (за 10 рублей – 1 балл). Бонусными баллами можно расплатиться за покупки в любом магазине сети.

У сети имеется мобильное приложение «Мой Перекрёсток», в котором можно найти информацию об акциях, баллах, накопленных на карте лояльности, а также о представленных в магазинах товарах и дополнительных возможностях. «Перекрёсток» внимательно относится ко всем пожеланиям своих покупателей: в течение суток ни одно замечание или вопрос не остаются без внимания. Для «Перекрёстка» важно мнение каждого покупателя.