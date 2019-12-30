Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию

13:30, 30 декабря 2019, ПАИ

Авиаперелеты из Пскова в Турцию обсуждаются в настоящее время властями Псковской области с авиаперевозчиками. Об этом 30 декабря заявил в эфире одной из псковских радиостанций губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он сообщил, что на данный момент выстроена работа с компанией «Азимут», в перспективе появится еще один авиаперевозчик, с соответствующим предложением выступила одна из компаний.

В планах значится запуск авиаперелетов не только из Пскова в Москву и Сочи — такие рейсы уже выполняются, - но и в Калининград, Анапу, Севастополь, Ригу, Санкт-Петербург.

Михаил Ведерников уточнил, что на маршрут между Псковом и Санкт-Петербургом планируется поставить легкие самолеты, вместимостью до 50 пассажирских мест.