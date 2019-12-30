0
13:30
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
09:46
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
20:28
Новое управление появится в администрации Псковской области
09:55
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области
19:35
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста
14:35
К Новому году готовы: Фотообзор праздничных ёлок Псковской области
Еще новости
Общество

Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию

Авиаперелеты из Пскова в Турцию обсуждаются в настоящее время властями Псковской области с авиаперевозчиками. Об этом 30 декабря заявил в эфире одной из псковских радиостанций губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он сообщил, что на данный момент выстроена работа с компанией «Азимут», в перспективе появится еще один авиаперевозчик, с соответствующим предложением выступила одна из компаний.

В планах значится запуск авиаперелетов не только из Пскова в Москву и Сочи — такие рейсы уже выполняются, - но и в Калининград, Анапу, Севастополь, Ригу, Санкт-Петербург.

Михаил Ведерников уточнил, что на маршрут между Псковом и Санкт-Петербургом планируется поставить легкие самолеты, вместимостью до 50 пассажирских мест.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
30 декабря 2019
Власти Псковской области обсуждают запуск авиарейсов из Пскова в Турцию
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области
29 декабря 2019
Хозяев для списанного со службы слепого терьера ищут в Псковской области 2
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста
28 декабря 2019
В Пскове до конца апреля 2020 года закроют участок улицы Леона Поземского у Троицкого моста
В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
28 декабря 2019
В Псковской области завершили работу по обеспечению ветеранов жильем
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове
28 декабря 2019
Светящиеся башни кремля появились на набережной в Пскове

Идет загрузка...