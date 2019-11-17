Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Ригу и Прагу

17:35, 17 ноября 2019, ПАИ

«С учетом того, что наш аэропорт имеет статус международного, я бы всё-таки хотел, чтобы у нас были международные рейсы. Это, безусловно, Рига, потому что там достаточно крупный хаб, и, возможно, Прага», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельной научно-познавательной программе «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Русский запад: регион развития», показ которой состоялся на телеканале «Россия — Культура» 17 ноября.

Губернатор напомнил, что с 2020 года планируется запуск прямых авиарейсов в Севастополь, Анапу, Калининград и Санкт-Петербург. Он уточнил, что сейчас ведутся соответствующие переговоры.

Кроме этого, глава региона сообщил, что самолеты уже летают из Пскова в Москву и Сочи, а скоростной поезд «Ласточка» возит пассажиров из Пскова в Санкт-Петербург, Великий Новгород и Петрозаводск.

«Мы хотим, чтобы Псков стал логистически развитым центром», – подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что благодаря улучшению транспортной доступности региона заметно возрос туристический поток.

Министерство транспорта России предусмотрит в бюджете на 2020 год около 200 млн рублей на развитие международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги.