В Псковской области увеличен штраф за безбилетный проезд в электропоездах

09:31, 02 января 2020, ПАИ

В Псковской области увеличен размер штрафа за безбилетный проезд в электропоездах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

«Штраф устанавливается в зависимости от территориального расположения остановочного пункта или железнодорожной станции, субъекта Российской Федерации, где обнаружен безбилетный пассажир», - уточнили в ведомстве.

В Псковской области с 1 января 2020 года он составляет 1480 рублей. Для сравнения, в Новгородской - 1750 рублей, в Карелии - 1410 рублей, в Вологодской области - 1300, а в Мурманской - 1255 рублей.

В компании добавили, что штрафуются граждане, которые оказались в вагоне без билета в том случае, если на станции его посадки есть билетная касса.

При отказе оплатить проезд будет составлен протокол о нарушении в двух экземплярах, один из которых остается у пассажира. Нарушитель не сможет совершить поездку, его высадят из поезда. ​