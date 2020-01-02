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Происшествия

Псков вошел в пятерку самых безопасных для автомобилистов городов России

Псков попал в пятерку городов, где реже всего происходят дорожно-транспортные происшествия с серьезными последствия для водителей и их пассажиров. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами частной страховой компании. В своем анализе они опирались на данные сводок о ДТП, сообщает портал CAR.RU. Оценивались аварии с личным транспортом водителей. 

Наряду с Псковом в этот список включены Оренбург, Тюмень, Калининград, Ярославль.

А вот в перечень городов, опасных для автомобилистов, вошли Темрюк (Краснодарский край), Челябинск, Липецк, Воронеж. Здесь аварии происходят в два раза чаще, чем в среднем по стране. В городах Иркутск, Новосибирск эти показатели чуть меньше - в 1,5 раза. В перечень лидеров по количеству ДТП и степени разрушения машин вошли также Ставрополь и Ростов-на-Дону. 

 

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