По материалам псковского УФСБ возбуждено уголовное дело о передаче персональных данных

14:12, 14 августа 2026, ПАИ

По материалам УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Рязанской области следственный отдел ОМВД России по городу Рязани возбудил уголовное дело в отношении местного жителя.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершённое лицом с использованием своего служебного положения), сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фигурант работал специалистом центра обслуживания одного из операторов сотовой связи. С использованием своего служебного положения он получал доступ к персональным данным клиентов, которые копировал и направлял третьим лицам за денежное вознаграждение.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.