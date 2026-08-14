По материалам псковского УФСБ возбуждено уголовное дело о передаче персональных данных
По материалам УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Рязанской области следственный отдел ОМВД России по городу Рязани возбудил уголовное дело в отношении местного жителя.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершённое лицом с использованием своего служебного положения), сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
Фигурант работал специалистом центра обслуживания одного из операторов сотовой связи. С использованием своего служебного положения он получал доступ к персональным данным клиентов, которые копировал и направлял третьим лицам за денежное вознаграждение.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
По материалам псковского УФСБ возбуждено уголовное дело о передаче персональных данных
В Великих Луках полицейские изъяли немаркированную табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей