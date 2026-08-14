В Великих Луках полицейские изъяли немаркированную табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей

13:40, 14 августа 2026, ПАИ

Немаркированные табачные и никотинсодержащие изделия изъяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Великие Луки у 41-летнего индивидуального предпринимателя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что на городском рынке в Великих Луках в арендуемом торговом помещении мужчина сбывал контрафактную продукцию. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что товар приобретал в Москве для последующей реализации в регионе. Стоимость изъятой нелегальной продукции, по предварительным данным, превысила два миллиона рублей.

В отношении предпринимателя следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной табачной продукции в особо крупном размере). Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время в отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.