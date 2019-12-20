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В пятерку лучших в мире включили морскую пехоту России

Рейтинг подразделений морской пехоты составил американский журнал The National Interest. В пятерку лучших включены войска США, Великобритании, Южной Кореи, Китая и России, сообщает РИА Новости.

Возглавили рейтинг американцы. Выделен Корпус морской пехоты (КМП). По данным на 2017 год, в его состав входили 186 тысяч человек и еще около 38 тысяч резервистов.

На второй строчке оказалась российская морская пехота. Как отметили авторы рейтинга, это экспедиционные силы, специализирующиеся на десантных операциях. «Морская пехота России является хорошо подготовленной и боеспособной силой», - пишет издание.

Следом идут Королевская морская пехота Великобритании (около семи тысяч человек), морская пехота Южной Кореи (около 29 тысяч человек), китайская морская пехота (около 30 тысяч человек).

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