Благое дело: Пскович 15 лет кормит нуждающихся людей

18:05, 04 января 2020, ПАИ

Псковский благотворитель Сергей Васьков 15 лет кормит малообеспеченных и нуждающихся людей Пскова. Видеозапись о его благом деле, размещённая в группе «ТОК» в социальной сети «ВКонтакте», уже собрала более 1,2 млн просмотров.

Сергей Васьков за свой счёт, частные пожертвования и благодаря помощи волонтёров кормит вегетарианской едой инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи. Тем, кто не может прийти за едой, он её привозит лично.

Готовит пскович обеды в центре ведической культуры Пскова. «Мы уже полтора года как готовим, по понедельникам, средам и пятницам горячие обеды для малообеспеченных и нуждающихся людей Пскова», - рассказал Сергей Васьков и пояснил, что обычно готовятся 40-литровый бак супа или борща, 2 казана каши или макарон, 20 литров напитка, обычно ягодный компот и хлеб.

По его словам, этой приготовленной еды хватает для того, чтобы накормить 70-75 человек. При этом Сергей Васьков уточнил, что готовит только вегетарианскую пищу, так как «категорически против того, чтобы люди убивали братьев своих меньших».

В видео отмечается, что благотворитель раздает еду нуждающимся уже около 15 лет, за это время были розданы 11 тысяч обедов. Те, кто получают еду от Сергея Васькова, поблагодарили его в видео за помощь. В комментариях под видео россияне восхитились поступком Сергея Васькова и выразили ему свои благодарность и уважение.

Сергей Васьков начал подобного рода деятельность еще в 1994 году. Тогда он проживал во Владивостоке. В Пскове Сергей Васьков стал идейным вдохновителем проекта «Пища для жизни» Псковской региональной благотворительной общественной организации «Дорога добра». Программа стартовала 1 октября 2017 года. О реализации программы можно прочитать здесь>>>. Кстати, проект «Дорога добра» по обеспечению питанием нуждающихся жителей Псковской области выдвинут на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива».