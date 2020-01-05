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Общество

Российские туристы стали чаще покупать билеты в Краснодарский край

Российские туристы стали чаще покупать билеты в Краснодарский край, который может обогнать по популярности Крым в 2020 году. Как пишет ТАСС, об этом говорится в проведенном Ozon.Travel исследовании предпочтений россиян.

«Второй год самыми популярными направлениями остаются Симферополь и Сочи, но если в начале 2019 года активнее собирались в Крым, то в 2020 году чаще покупают билеты в Краснодарский край», – говорится в исследовании.

Отмечается, что в число самых популярных направлений для путешествий входят новые города. Так, Минеральные Воды опережают по популярности Санкт-Петербург, а билеты в Калининград покупают активнее, чем в Рим, Стамбул или Прагу.

С 4 мая 2019 года открыто авиасообщение между Псковом и Сочи. Планируется, что в 2020 году самолеты из Пскова станут летать в Анапу, Симферополь и Калининград.

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