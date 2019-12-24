Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу

12:04, 24 декабря 2019, ПАИ

Руководство Псковской области планирует запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу. В проекте регионального бюджета предусмотрены 30 млн рублей на субсидирование реализации этих целей. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 38-я сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников также сообщил, что региональные власти рассчитывают в 2020 году соединить железнодорожным транспортом Псков и Пыталово, Псков и Великие Луки. «Последнее решение не будет ни дешёвым, ни простым, но мы ориентируемся на высокий запрос со стороны жителей», - подчеркнул губернатор.

Улучшение транспортной доступности региона – один из приоритетов деятельности администрации Псковской области. Благодаря усилиям губернатора Михаила Ведерникова после годового перерыва в октябре 2018 года восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, а также организованы полеты в Сочи. Кроме того, с 4 августа 2018 года Псков и Санкт-Петербург связали первые «Ласточки». С 3 августа по субботам и воскресеньям поезд «Санкт-Петербург – Псков» стал ходить до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. А с 1 ноября между Санкт-Петербургом и Псковом начала курсировать ночная пара скоростных поездов «Ласточка».