Великолукский пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов выиграл первый этап «Дакара»

11:49, 06 января 2020, ПАИ

Уроженец Великих Лук, пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов одержал победу на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков, сообщили Псковскому агентству информации в команде «КАМАЗ-мастер».

Антон Шибалов преодолел первый спецучасток «Дакара» за 3 часа 40 минут 35 секунд. Вторым по итогам первого этапа стал белорус Сергей Вязович с отставанием в 1 минуту 33 секунды. Третьим – голландец Янус Ван Кастерен (+3:09). Еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым занял четвертое место, а камазовские экипажи Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева расположились на седьмой и десятой позициях соответственно.

«Этап прошел не без приключений, немного проехали не так как хотели. Были нюансы, которые нас сдерживали. Если бы не это, время было бы лучше. Для первого дня организаторы сделали такой спецучасток, какие обычно бывают в середине гонки. Думаю, все участники сегодня попотели. Да, были тесты перед стартом «Дакара», но все равно на трассе все по-другому, так что тут не предугадаешь», - прокомментировал Антон Шибалов итоги первого этапа «Дакара».

Всего в зачете грузовиков на старт вышли 46 экипажей. Протяженность первого этапа составила 752 километра, из которых 319 километров прошли в скоростном режиме. Сегодня, 6 января ралли-марафон будет продолжен.

Антон Шибалов родился 25 апреля 1984 года в Великих Луках. В команду «КАМАЗ-мастер» пришел в 2008 году. В 2010 году экипаж Айрата Мардеева, в котором механиком был Антон Шибалов, взял серебро на «Золоте Кагана», и первое место на «Симбирском тракте» в 2011 году. Затем Антон Шибалов стал участвовать в чемпионатах уже в качестве пилота. В 2013 году он выиграл первое место в грузовом зачете и второе в абсолюте на ралли-чемпионате «Африка Эко-рейс». В 2014 Антон Шибалов стал победителем второго этапа ралли-марафона «Дакар» в грузовом зачете, в 2015-м и 2016-м – «Africa Race». В 2017 году занял второе место среди пилотов на ралли «Шёлковый путь», в 2018-м – третье, в 2019-м – первое.

В конце сентября прошлого года в рамках ралли «Псков Ганзейский» в Псков приехал «Боевой» КАМАЗ — автомобиль команды «КАМАЗ-мастер», на котором выступает великолукский пилот.