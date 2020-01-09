0
15:21
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
14:12
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
12:46
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
12:35
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
11:52
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
11:45
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
10:46
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
Еще новости
Общество

Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

В этом году в Псковской области удвоятся расходы на реализацию национального проекта «Культура». Они превысят 100 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Глава региона подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Культура» в этом году крупнейшим запланированным мероприятием будет капитальный ремонт первого и второго этажей здания Родинского сельского дома культуры. На эти цели направят 11,9 млн рублей. Также в рамках нацпроекта «Культура» планируется каждому районному дому культуры передать новый автобус. 

Михаил Ведерников также сообщил, что целевые показатели нацпроекта «Культура» в Псковской области в 2019 году выполнены на 100%. Он подчеркнул, что благодаря нацпроекту в регионе начали обновлять инвентарь соответствующих образовательных учреждений. В прошлом году были приобретены более 1 тысячи 900 музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Кроме того, выполнен ремонт и реконструкция двух районных домов культуры. 

Ранее сообщалось, что Псковская область перевыполнила план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 15,5% и достигла плановых показателей по нацпроекту «Демография». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Ремонт двух мостов начался в Псковской области
09 января 2020
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
09 января 2020
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
09 января 2020
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
09 января 2020
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
09 января 2020
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
09 января 2020
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
09 января 2020
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году
09 января 2020
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году

Идет загрузка...