Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году

09:50, 09 января 2020, ПАИ

В этом году в Псковской области удвоятся расходы на реализацию национального проекта «Культура». Они превысят 100 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Глава региона подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Культура» в этом году крупнейшим запланированным мероприятием будет капитальный ремонт первого и второго этажей здания Родинского сельского дома культуры. На эти цели направят 11,9 млн рублей. Также в рамках нацпроекта «Культура» планируется каждому районному дому культуры передать новый автобус.

Михаил Ведерников также сообщил, что целевые показатели нацпроекта «Культура» в Псковской области в 2019 году выполнены на 100%. Он подчеркнул, что благодаря нацпроекту в регионе начали обновлять инвентарь соответствующих образовательных учреждений. В прошлом году были приобретены более 1 тысячи 900 музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Кроме того, выполнен ремонт и реконструкция двух районных домов культуры.

Ранее сообщалось, что Псковская область перевыполнила план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 15,5% и достигла плановых показателей по нацпроекту «Демография».