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Общество

Псковская область выполнила план по нацпроекту «Демография»

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

По итогам 2019 года целевые показатели национального проекта «Демография» в Псковской области выполнены на 100%. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что нацпроект «Демография» в Псковской области в 2019 году оказался одним из самых сложных. «Целевые показатели достигнуты, но значительная сумма, а это 243 млн рублей, перенесена на 2020 год, а могла и сгореть», - заметил губернатор и поблагодарил федеральный центр за перенос средств на текущий год. При этом глава региона подчеркнул, что теперь комитет по образованию Псковской области должен подтвердить свою профпригодность и выполнить взятые на себя обязательства.

Михаил Ведерников сообщил, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» в Псковской области созданы 1 тысяча 220 мест дошкольного образования для детей до трёх лет. Кроме того, в регионе построены 10 площадок ГТО, приобретены 29 автомобилей для доставки пожилых людей из сельской местности в медицинские учреждения, закуплено оборудование для ФОКОТ.

Губернатор подчеркнул, что на 2020 год у Псковской области планы по нацпроекту «Демография» не менее серьёзные. «1,7 млрд рублей по нацпроекту будет направлено на поддержку семей при рождении ребёнка. Завершим строительство переходящих объектов: 6 учреждений дошкольного образования более чем на 1000 мест в Пскове, Борисовичах, Неёлово и Великих Луках. А 385 млн рублей будет направлено на завершение строительства социального городка в деревне Борисовичи», - сообщил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Псковская область перевыполнила план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 15,5%.

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