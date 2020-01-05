Псковская область перевыполнила план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 15,5%

12:30, 05 января 2020, ПАИ

Целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области перевыполнены на 15,5% по итогам 2019 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Так, планировалось привести в порядок 148 километров дорог, а удалось – 171 километр.

Михаил Ведерников отметил, что на 2020 год в рамках нацпроекта запланировано привести в порядок 42 дорожных объекта. В частности, ожидаются ремонт дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп в Гдовском районе на сумму 292 млн рублей, капитальный ремонт дороги Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе на сумму 226 млн рублей, а также ремонт трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе на сумму 127 млн рублей.

«Целевой показатель – 123 километра. Будем делать всё, чтобы перевыполнить план», – добавил Михаил Ведерников.