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Общество

Псковская область перевыполнила план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 15,5%

Фото из Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области перевыполнены на 15,5% по итогам 2019 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Так, планировалось привести в порядок 148 километров дорог, а удалось – 171 километр.

Фото из Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников отметил, что на 2020 год в рамках нацпроекта запланировано привести в порядок 42 дорожных объекта. В частности, ожидаются ремонт дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп в Гдовском районе на сумму 292 млн рублей, капитальный ремонт дороги Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе на сумму 226 млн рублей, а также ремонт трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе на сумму 127 млн рублей.

«Целевой показатель – 123 километра. Будем делать всё, чтобы перевыполнить план», – добавил Михаил Ведерников.

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