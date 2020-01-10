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Общество

Пожилая петербурженка стала жертвой мошенников в Великих Луках

70-летняя петербурженка лишилась денег в Великих Луках в результате телефонного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковскому области.

Пожилая женщина гостила в Великих Луках 8 января, когда ей позвонила незнакомка и представилась работником банковского учреждения. Девушка сказала пенсионерке, что для предотвращения попыток списания денег с карты их нужно перевести на другой расчетный счет. В результате петербурженка перевела через банкомат злоумышленникам 77 тысяч рублей.

На следующий день в Опочке по аналогичной мошеннической схеме лишилась 102 тысяч рублей 63-летняя женщина, а в Пскове таким же образом осталась без 75 тысяч рублей 39-летняя местная жительница.

По фактам мошенничества проводится расследование, добавили в ведомстве.

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