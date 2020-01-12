Спикер эстонского парламента назвал пограничный договор с Россией противоречащим конституции

16:30, 12 января 2020, ПАИ

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор между Эстонией и Россией противоречит конституции, пишет ТАСС.

«Конституция гласит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором, наше воздушное пространство и территория едины и неделимы и государство не заключает внешние договоры, противоречащие конституции. К сожалению, есть политики, которые игнорируют конституцию, попирают интересы Эстонии и в качестве единственно верной политики и дипломатии признают угодничество перед Россией», – отметил глава парламента Эстонии.

В январе Эстония вновь заявила о территориальных претензиях к России. Позже премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил за ратификацию пограничного договора с Россией, но пояснил, что в ближайшее время она вряд ли возможна.