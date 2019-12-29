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Политика

Эстония вновь заявляет о территориальных претензиях к России

Глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вновь заявил о территориальных претензиях к России. По его словам, поводом должен стать Тартуский мирный договор 1920 года, сообщает Интерфакс. Председатель парламента уверяет, что подписанный столетие назад документ действует до сих пор.

«Этим договором Россия признала независимость Эстонии, завершилась Освободительная война и была установлена граница между Эстонией и Россией», - сказал он.

Хенн Пыллуаас добавил, что Эстония стала правопреемницей Эстонской республики, и именно поэтому можно говорить о действии Туртуского мирного договора и сегодня. 

Тартуский мирный договор был подписан в феврале 1920 года. По нему в состав республики входили ряд земель, являющихся сегодня территориями Псковской области. В 2005 году в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе. Так как Эстония решила внести в данный документ строки о границе и Тартуском договоре, Москва отозвала подписи. В 2015 году договоры вновь были подписаны, в них поминалось отсутствие территориальных притязаний. 

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