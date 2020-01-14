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Общество

Псковские аферисты Григорий и Жанна Паламарчук сбежали в Израиль

Фрагмент из телепередачи "Прямой эфир. Андрей Малахов"

Псковские аферисты Григорий и Жанна Паламарчук, обманувшие десятки женщин на миллионы рублей, сбежали в Израиль. Об этом сообщили в программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на телеканале «Россия 1».

Григорий Паламарчук «работал» в паре с матерью — Жанной. Он входил в доверие к обеспеченным женщинам, после чего брал у них миллионные кредиты и исчезал.

Фрагмент из телепередачи "Прямой эфир. Андрей Малахов"

Недавно мошенников заметили в Израиле. Корреспондент «Прямого эфира» Роман Монахов проверил информацию, и обнаружил семью аферистов недалеко от Тель-Авива. 

В настоящее время Григорий и Жанна Паламарчук скрываются от правосудия и не выходят на связь.

Жанна Паламарчук ранее работала юристом в Пскове, провела за мошенничество 7 лет в колонии. После этого она переехала в Санкт-Петербург, где продолжила заниматься мошенничеством вместе с сыном.

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