Псковские аферисты Григорий и Жанна Паламарчук сбежали в Израиль

09:44, 14 января 2020, ПАИ

Псковские аферисты Григорий и Жанна Паламарчук, обманувшие десятки женщин на миллионы рублей, сбежали в Израиль. Об этом сообщили в программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на телеканале «Россия 1».

Григорий Паламарчук «работал» в паре с матерью — Жанной. Он входил в доверие к обеспеченным женщинам, после чего брал у них миллионные кредиты и исчезал.

Недавно мошенников заметили в Израиле. Корреспондент «Прямого эфира» Роман Монахов проверил информацию, и обнаружил семью аферистов недалеко от Тель-Авива.

В настоящее время Григорий и Жанна Паламарчук скрываются от правосудия и не выходят на связь.

Жанна Паламарчук ранее работала юристом в Пскове, провела за мошенничество 7 лет в колонии. После этого она переехала в Санкт-Петербург, где продолжила заниматься мошенничеством вместе с сыном.