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Общество

«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга

Фрагмент из телепередачи "Прямой эфир. Андрей Малахов"

Выходцы из Пскова Григорий и Жанна Паламарчук перебрались в Санкт-Петербург, где от их действий уже материально пострадали люди. Их жертва стала героем программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1».

Отмечается, что Жанна Паламарчук является матерью Григория. Ранее она работала юристом в Пскове, за мошенничество провела 7 лет в колонии, после выхода на свободу переехала в Петербург.

Фрагмент из телепередачи "Прямой эфир. Андрей Малахов"

Представитель прокуратуры Пскова Марина Басова в интервью рассказала, что это мошенничество отличается от всех других хищений тем, что потерпевшие сами отдают мошенникам свои деньги.

Фрагмент из телепередачи "Прямой эфир. Андрей Малахов"

«Она [Жанна Паламарчук] представлялась юристом, а людям этой профессии [есть] какое-то доверие, — продолжила Марина Басова. — Она не только завладевала материальными ценностями, деньгами. Люди лишались жилья. Надо сказать, что она производила впечатление мягкого пушистого человека, наивной женщины».

Фрагмент из телепередачи "Прямой эфир. Андрей Малахов"

По ее словам, Жанна Паламарчук демонстрировала следователям, что не понимает, за что именно оказалась на скамье подсудимых. «Конечно, она все свои чары пыталась на судью [направить]. Судья очень достойный. И наказание было соответствующее, соразмерное содеянному. Думаю, что она обладала особым талантом. Вы знаете, это криминальный талант», — отметила Марина Басова.

«И насколько мне сейчас известно, она взялась за старое. Талант должен как-то реализовываться», — добавила Марина Басова.

Жертвой матери и ее взрослого сына стала жительница Петербурга, которая отдала деньги ради «вызволения мамы», якобы Жанне вновь грозят расправой и хотят упрятать за решетку. Сердобольная женщина, очарованная ухаживаниями Григория Паламарчука, поверила во всю эту историю и передала свои сбережения. 

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