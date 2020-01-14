Городские власти извинились перед жителями Пскова за отключение электроэнергии в новогоднюю ночь

11:33, 14 января 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков извинился перед жителями за отключение электроэнергии в новогоднюю ночь. Об этом с пресс-конференции сити-менеджера, которая проходит 14 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации города рассказал, что на Запсковье были отключены жилые дома на восьми улицах с 2:35 до 3:30 1 января. В Рождество с 8:00 до 10:45 без электроэнергии остался микрорайон «Лесхоз».

Кроме этого, Александр Братчиков отметил, что 1 января были перебои с Интернетом на улицах Юности и Генерала Маргелова.

Сити-менеджер рассказал, что восстановление электроснабжения было недолгим, от 40 минут, при этом «подняли всё начальство». Александр Братчиков подчеркнул, что аварийные службы уложились в нормативы при устранении неполадок.

Причиной отключения Запсковья от электроэнергии в новогоднюю ночь стало повреждение электроснабжающего кабеля. В частности, остались без света дома на улицах Труда, Энтузиастов, Ипподромной, Инженерной, Юности и на Сиреневом бульваре.