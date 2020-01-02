Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь
Район Запсковья остался без света в новогоднюю ночь. Причиной послужило повреждение электроснабжающего кабеля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Авария произошла на 282-й подстанции.
По словам заместителя главы города Павла Волкова, дежурные бригады специалистов оперативно переподключили объект на резервный источник питания. Ситуация была взята под контроль администрацией Пскова.
Без света остались несколько улиц Запсковья. В их числе новостройки улиц Юности, многоквартирные дома на улице Труда, Энтузиастов, Сиреневом бульваре, Инженерной.
Требуется ремонт поврежденного кабеля.