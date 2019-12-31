Без света осталась часть Пскова в новогоднюю ночь

11:57, 01 января 2020, ПАИ

Часть Пскова осталась без света в новогоднюю ночь. Отключения произошли в домах на улицах Труда, Энтузиастов, Ипподромной, Инженерной, Юности, на Сиреневом бульваре.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, электричество пропало около 2:30, восстановлено оно было в некоторых домах в течение получаса, в других - к 3:20.

Также без электричества оказалась деревня Тямша Псковского района. В группе «Жесть по-псковски» об отсутствии электроснабжения местные жители сообщали около 1:00.

В группе «Пустошка» также сообщается об отсутствии электричества в этом городе в новогоднюю ночь.