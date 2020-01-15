Антон Минаков: Наконец-то начинается децентрализация власти

15:46, 15 января 2020, ПАИ

«Основное, что я выделил для себя из послания президента – наконец-то начинается децентрализация власти, в первую очередь, это увеличение полномочий губернаторов», - заявил депутат Псковского областного Собрания от партии ЛДПР Антон Минаков, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он отметил, что президент предложил назначать глав силовых ведомств по согласованию с Советом Федерации. «То есть, больше рычагов передается в руки представителей избирательной власти. Сюда же можно отнести предоставление Госдуме полномочий по утверждению председателя правительства», - подчеркнул парламентарий.

Также Антон Минаков прокомментировал грядущие изменения в социальной и экономической сфере жизни государства. «В первую очередь, положительным моментом считаю увеличение размера материнского капитала, - подчеркнул депутат. – Для себя также отметил, что регионам пойдет компенсация двух третей от налогового инвестиционного вычета, что повлечет улучшение климата для малого и среднего бизнеса».